Am Montag haben wir die Analyse zu unserer Short Spekulation auf den S&P500 nachgereicht, die wir am Freitagvormittag per Eilmeldung empfohlen hatten. Heute rufen wir noch einmal die zahlreichen Gründe in Erinnerung, warum eine solche Spekulation derzeit Sinn macht. Lesen Sie in unserer Analyse die fundamentalen Hintergründe zu unserer Short-Spekulation auf den S&P500. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine solche Spekulation empfehlen. Wenn Sie auch einmal mitmachen möchten, haben wir etwas für Sie. In unserem Artikel im Bernecker Börsenkompass erklären wir noch einmal in aller Kürze, welche Problemfelder uns dazu bewogen haben im S&P500 Short zu gehen. Lesen Sie die wichtigsten Details so kurz und bündig, dass es auch auf dem Handy Spaß macht. Wir behandeln die… Die Inflation Die Immobilienmärkte Die Rohstoffmärkte Die Lieferkettenprobleme Der Ukraine-Krieg Und ziehen ein Fazit Wer an solchen Signalen Interesse hat, kann das kostenlos ausprobieren. Testen Sie den Bernecker Börsenkompass 30 Tage gratis exklusiv bei unserem Partner Finanzen100 im Bereich PREMIUM und Sie werden sofort freigeschaltet. Immer mit aktuellen Kursen und Charts egal ob auf dem Handy, dem Tablet oder auf dem Computer. Wenn nötig auch mit einer Eilmeldung in der App. Bernecker Börsenkompass Jens Brahm

