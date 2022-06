Koblenz (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,Vom 22. bis zum 25 Juni 2022 findet in Koblenz der 62. Kongress der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie mit über 1000 Teilnehmenden statt.Rasante Fortschritte in der Tumortherapie machen die Urologie zu einem Paradebeispiel für den Fortschritt der Medizin. Die Digitalisierung eröffnet völlig neue Aspekte und Möglichkeiten für die Medizin. Beides sind Schwerpunktthemen des diesjährigen Südwestdeutschen Urologenkongresses.Unter dem Motte Zukunft. Gemeinsam. Gestalten. werden neben diesen Themen aber auch die Herausforderungen für die Zukunft diskutiert, wie Nachwuchsgewinnung oder Restrukturierung des Gesundheitswesen in Zeiten knapper Ressourcen und medizinischem Fortschritt.Wir möchten Sie gerne zu einerPressekonferenz am 22.06. um 14:30 Uhr im Moselsaal der Rhein Mosel Halle Koblenzeinladen.Folgende Personen werden kurze Statements vortragen:Prof. Dr. Stephan Michel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie "Zukunftsoffensive 2030 zur Sicherstellung der optimalen Versorgung der Patienten"Prof. Dr. Hans Schmelz, Präsident der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie"Sinnvolle Verzahnung verschiedener Player im Gesundheitswesen"Prof. Dr. Alex Lampel, Generalsekretär der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie "Sinnhaftigkeit von Vorsorgeuntersuchungen"Alle Funktionsträger stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung.Ich würde mich freuen, Sie zur Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.Mit freundlichen GrüßenProf. Dr. Hans SchmelzSWDGU Präsident 2022Pressekontakt:Prof. Dr. Hans SchmelzDirektor der Klinik für UrologieBundeswehrzentralkrankenhausRübenacherstr. 17056072 KoblenzGermanyphone: +49 261 281 31001fax: +49 261921 88 90Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5249048