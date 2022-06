Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Börse dominieren derzeit die Belastungsfaktoren. Inflation, Zinsängste, Krieg in der Ukraine - die Aktienmärkte sind dementsprechend unter Druck. Aber auch eine Krisenwährung wie Gold hinkt den Erwartungen hinterher. Christoph Eibl, CEO von Tiberius Asset Management, sieht Gold grundsätzlich als potenziellen Outperformer. Kurzfristig könnte es aber weitere Rücksetzer geben. Spannung verspricht die heutige Sitzung der US-Notenbank. Eibl rechnet mit einer deutlichen Anhebung der Leitzinsen. Wie sich Anleger im Vorfeld positionieren können und warum Deflation bald eine Rolle spielen könnte, erfahren Sie im folgenden Interview. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf