Wo liegen die besten Ressourcen für erneuerbare Energien liegen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die japanische Regierung. Der Inselstaat hat dabei das Potenzial des Meeres erkannt. In Sachen Stromverbrauch steht Japan weltweit an fünfter Stelle. Grund dafür sind nicht zuletzt die dicht besiedelten Städte wie Tokio oder Yokohama, in denen die Menschen tagtäglich mit Strom versorgt werden müssen. Mit Blick auf erneuerbare Energien hinkt Japan im weltweiten Vergleich jedoch noch hinterher. Der Fokus lag lange auf Kernenergie, doch ein Ausbau dieses Bereichs ...

