Der chinesische Elektroautohersteller Nio will 2024 mit der Herstellung von selbst entwickelten Batteriepacks beginnen. Die 800-Volt-Batteriepacks sollen in Modellen der im vergangenen Jahr angekündigten neuen Marke für erschwinglichere Elektroautos zum Einsatz kommen. Langfristig ist auch eine eigene Zellfertigung geplant. Beides kündigte Nio-CEO William Li gegenüber Analysten an, wie Reuters berichtet. ...

