DJ Scholz: G7-Gipfel soll Zeichen für zusammenwachsende Welt geben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für den bevorstehenden Gipfel der sieben führenden Industrieländer (G7) in Elmau ein "politisches Zeichen" an Länder des globalen Südens angekündigt. "G7 ist in diesem Jahr von ganz herausragender Bedeutung", sagte Scholz bei der Entgegennahme einer Sonderbriefmarke zum deutschen G7-Vorsitz. Bei dem Gipfel wolle man "sehr sorgfältig über die großen Herausforderungen für die Welt sprechen". Dazu seien Demokratien aus Asien, Afrika und Südamerika eingeladen worden. "Das ist auch ein politisches Zeichen, das für die zusammenwachsende Welt von allergrößter Bedeutung ist", betonte der Bundeskanzler.

Scholz nannte die G7 die "wirtschaftsstarken Demokratien der Welt" und betonte: "In dieser Rolle haben wir eine ganz neue Aufgabe zu bewältigen." Eine Koordination im G7-Rahmen sei nach dem von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine zentral gewesen. Die G7 dürften es nun nicht versäumen, die Herausforderung, die der Ukraine-Krieg und andere große Veränderungen für die Länder des globalen Südens bedeuteten, "auch selber mit zu unserem Thema zu machen".

Vor allem gehe es um die Frage der Auswirkung des Krieges auf die Ernährungs- ebenso wie auf die Energiesicherheit. Zudem stehen bei der Tagung, die vom 26. bis 28. Juni im Luxushotel Schloss Elmau stattfindet, laut Scholz unter anderem die Bekämpfung des Klimawandels sowie Fragen der Digitalisierung und Demokratie auf der Agenda. Als Partnerländer nehmen Indonesien, Indien, Südafrika, Senegal und Argentinien daran teil.

June 15, 2022 07:43 ET (11:43 GMT)

