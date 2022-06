Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Am Mittwochvormittag hat der Bitcoin um die Marke von 20.000 US-Dollar gekämpft. Der Kryptomarkt geriet zuletzt ohnehin schon mehrheitlich unter Druck. Was die Gründe dafür sind und wie es weitergehen könnte, verrät David Hartmann in der ...