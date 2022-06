Der Goldpreis bereitete Anlegern inden vergangenen Tagen und Wochen wenig Freude. Doch offensichtlich schätzen Diebe das Edelmetall noch als Sicheren Hafen. Die mexikanischen Behörden berichten von einem dreisten Diebstahl erheblicher Mengen dieser Edelmetalle.Medienberichten zufolge brach eine Gruppe von Dieben am 5. Juni in ein Frachtlager im mexikanischen Seehafen Manzanillo an der Pazifikküste ein. Sie stahlen 20 Frachtcontainer mit teilweise raffiniertem Gold- und Silbererz, Klimaanlagen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...