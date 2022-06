Neuss (ots) -Renault Financial Services und Renault starten am 15. Juni 2022 die gemeinsame Aktion "Wartungspaket geschenkt" auf der Online-Plattform heycar. In Kombination mit attraktiven Finanzierungsraten von Renault Financial Services können Interessenten von einem geschenkten Wartungspaket für 24 Monate profitieren.Das Angebot "Wartungspaket geschenkt" gilt bis zum 10. August 2022 für alle aktionsberechtigten Renault Gebrauchtwagen. Weitere Informationen und die Aktionsbedingungen auf https://hey.car/renaultÜber Renault Financial Services und heycar DeutschlandRenault Financial Services startete bereits im Oktober 2020 eine Kooperation mit heycar Deutschland.2021 erwarben die Renault Group und RCI Banque S.A. eine Beteiligung an der Mobility Trader Holding GmbH (heycar Deutschland Group), die die Online-Gebrauchtwagen-Verkaufsplattform "heycar" geschaffen hat.Als Renault Bank 1947 gegründet, ist Renault Financial Services ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Renault Financial Services vertreibt ihre Produkte über die Automobilhändler der Marken Renault und Alpine.Neben Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services für Kunden des markengebundenen Automobilhandels wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.Als "Renault Bank direkt" ist RCI Banque Deutschland seit 2013 unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet die RCI Versicherungs-Service GmbH Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.renaultfs.de | www.rcibanque.de | www.rci-versicherungs-service.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: Renault Financial Services Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125879/5249328