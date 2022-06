VW hat den GTX-Modellen von ID.4 und ID.5 eine leichte Aufwertung spendiert. So sind die bisher optionalen Ausstattungspakete "Design" und "Komfort" in der Serienausstattung inbegriffen. Dafür steigt aber auch der Basispreis für beide Modelle. GTX-Varianten des ID.3 und sogar des ID. Buzz sollen folgen. Der ID.4 GTX steht in Deutschland ab sofort zu Preisen ab 53.225 Euro in der Liste, der ID.5 GTX ...

