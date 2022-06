Bei PNE ist zuletzt so einiges rund um die spannende Hauptversammlung in den Hintergrund gerückt. Erstens: Projekte über 2 GW in Vietnam und 0,7 GW in der Türkei sind bestätigt. In den Eigenbetrieb gehen diese Projekte Stand heute noch nicht. Zudem wurden hinter vorgehaltener Hand auf der Kanzlerreise nach Südafrika (CEO Lesser war mit an Bord) Verträge abgeschlossen. Hier geht es um Zukunftstechnologien wie grünen Wasserstoff und Power-to-X-Lösungen, die PNE in Kombination mit Wind und PV liefern will. Die Richtung stimmt und die Ziele der Analysten sollten demnächst weiter erhöht werden. Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 24. Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf! Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Schlaglichter dieser Ausgabe: ++ Unternehmensinsider auf Kaufseite ++ Verbraucherpreise weiter im Höhenflug ++ SAF HOLLAND mit Bewertungsreserven ++ Chancen bei KNAUS TABBERT

