DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Juni, und Freitag, 17. Juni

=== D O N N E R S T A G, 16. Juni 2022 06:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai 08:30 BE/Nato, Abschluss Treffen der Verteidigungsminister, ca 15:00 PK von Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% *** 09:50 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede anlässlich des 20-jährigen Bestehens des European Payments Council, Brüssel *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, Online-HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Online-HV *** 10:30 IT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Konferenz zu "Young Factor, a dialogue between young people, economy and finance", Mailand *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 1,25% zuvor: 1,00% 13:00 DE/Befesa SA, Online-HV *** 14:30 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 4,8 zuvor: 2,6 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: -3,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 229.000 *** 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q, San Jose F R E I T A G, 17. Juni 2022 08:00 DE/Baugenehmigungen April *** 10:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+8,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+8,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+7,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj Vorabschätzung: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+3,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:45 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede auf einer Konferenz zur internationalen Rolle des US-Dollar, Washington *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,2% zuvor: 79,0% *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 19:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf der Tagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Fitch), Lettland (S&P), Luxemburg (Moody's), Slowakei (Moody's) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Beiersdorf + HERAUSNAHME - Delivery Hero MDAX + NEUAUFNAHME - Delivery Hero - Encavis + HERAUSNAHME - Beiersdorf - Hypoport SDAX + NEUAUFNAHME - Hypoport - Hensoldt - PNE AG + HERAUSNAHME - Encavis - LPKF LASER - SGL Carbon TecDAX + NEUAUFNAHME - Hensoldt + HERAUSNAHME - Eckert & Ziegler STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Glencore + HERAUSNAHME - Adidas STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Aixtron (Deutschland) - Axfood (Schweden) - Fortnox (Schweden) - Gaztransport et Technigaz (Frankreich) - Harbour Energy (Großbritannien) - Indivior (Großbritannien) - Nexans (Frankreich) - OCI (Niederlande) - Saab (Schweden) - Telefonica Deutschland (Deutschland) - Wacker Chemie (Deutschland) + HERAUSNAHME - CD Project (Polen) - Dr Martens (Großbritannien) - Ets Colruyt (Belgien) - Mips (Schweden) - Nokian Renkaat (Finnland) - Orpea (Frankreich) - Qt Group (Finnland) - Quilter (Großbritannien) - S4 (Ord. Shares) (Großbritannien) - Schibsted Gruppen (Norwegen) - Vifor Pharma (Schweiz) FTSE-100 + NEUAUFNAHME - Centrica - Unite Group + HERAUSNAHME - ITV - Royal Mail ===

