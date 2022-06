Am Aktienmarkt geht die Suche nach einer Stabilisierungszone weiter. Die Kurse sind in den freien Fall übergegangen. Am Kryptomarkt platzt die Blase. Über allem schwebt der Liquiditätsentzug der Zentralbanken. Ohne billiges Geld gibt es keine Börsenparty mehr. Heute Abend geht es mit der Zinswende in eine neue Runde. Die US-Notenbank FED wird ihren Leitzins anheben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...