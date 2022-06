Tapestry hat in diesem Jahr mehr als 22 Prozent verloren. Allein im Juni hat das Papier des US-Modekonzerns, der hinter den bekannten Marken Coach, Kate Stuart und Stuart Weitzmann steht, rund acht Prozent an Wert eingebüßt. Doch am heutigen Mittwoch sieht es vorbörslich sehr gut aus. Grund ist ein gewaltiges Analysten-Upgrade.Jefferies stuft Tapestry von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöht dabei das Kursziel um 50 Prozent, und zwar von 30 auf 45 Dollar. Demnach hätte die Aktie rund 42 Prozent Luft ...

