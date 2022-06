Mainz (ots) -Sonntag, 26.06.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:21.00 Knast in DeutschlandStrafe, Liebe, HoffnungDeutschland 2016"Senioren hinter Gittern" entfällt21.55 Knast in DeutschlandHerz, Schmerz, SühneDeutschland 201722.40 Knast in DeutschlandSchuld, Reue, HeimwehDeutschland 201723.25 O. J. Simpson: Made in AmericaIch bin nicht schwarz, ich bin O. J.!USA 20160.55 O. J. Simpson: Made in AmericaIn der Stadt der prügelnden PolizistenUSA 20162.30 O. J. Simpson: Made in AmericaEine Verteidigung geht über LeichenUSA 20164.05 O. J. Simpson: Made in AmericaEin Handschuh hält die Welt in AtemUSA 2016Montag, 27.06.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:5.40 O. J. Simpson: Made in AmericaEin Freispruch auf RatenUSA 20167.20 Inside Interpol - Verbrecherjagd und PolitikDeutschland 2022(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5249466