Berlin (ots) -In Berlin drohen durch den angekündigten Rückzug der britischen Airline Easyjet Milliarden-Einbußen in Tourismus, Wirtschaft und Kultur. Burkhard Kieker, Chef von VisitBerlin und oberster Tourismusvermarkter der Hauptstadt beziffert im Gespräch mit dem Tagesspiegel erstmals konkret das mögliche Ausmaß: "Der volkswirtschaftliche Negativ-Effekt kann sich auf bis zu zwei Milliarden Euro für die Stadt summieren. Das betrifft die Boutique im Prenzlauer Berg, den Taxifahrer und das Orchester, das sein Ticket nicht verkaufen kann", sagte Kieker. "Im Moment ist Easyjet für Berlin das, was die Lufthansa für Frankfurt ist - unser Homecarrier. Die Auswirkungen des angekündigten Abzuges auf die Hauptstadt könnten schwerwiegend sein, auf Tourismus, Wirtschaft und Kultur."