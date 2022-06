Während der Gesamtmarkt am Mittwoch deutlich zulegen kann, verliert die Aktie von Siemens Healthineers mehr als sechs Prozent an Boden. Ein enttäuschender Ausblick des schwedischen Medizintechnikunternehmens Getinge drückt auf die Stimmung in der gesamten Branche. Das Chartbild hat sich massiv eingetrübt.Einer der Gründe für den schwachen Ausblick von Getinge: die nachlassende Produktion von Corona-Impfstoffen. Das befeuert die Angst, dass Siemens Healthineers auch mit seinen Corona-Tests, die zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...