Erstmals ist ein Airbus A321XLR in die Luft gestiegen. Der Erstflug der Maschine fand am Mittag ab Hamburg statt. Das neue Flugzeug von Airbus war 4 Stunden und 35 Minuten in der Luft. Beim Erstflug wurden unter anderem die verschiedenen Systeme und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...