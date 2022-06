Tagesausblick für 16.06.: Aktienmärkte setzen Erholung fort - Warten auf Fed-Zinsentscheid

Bastian Galuschka,

Die Aktienmärkte konnten am Mittwoch im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Fed-Zinsentscheids ihre jüngste Erholung fortsetzen. Anleger sprechen von einer technischen Gegenreaktion nach den vorangegangenen starken Kursverlusten. Um 20:00 Uhr MESZ verkündet die Fed ihren Zinsentscheid, um 20:30 Uhr beginnt die Pressekonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell. Erwartet wird, dass die Fed den Leitzins angesichts der hohen Inflation um 0,75 Prozentpunkte anheben wird.

Die Europäische Zentralbank hat sich auf einer Sondersitzung mit den stark steigenden Anleiherenditen in Südeuropa beschäftigt und will gegen eine zu starke Fragmentierung in der Eurozone vorgehen. Die EZB kündigte an, bei Reinvestitionen aus dem ausgelaufenen Anleihenkaufprogramm PEPP "flexibel" vorzugehen. Außerdem soll die Entwicklung eines neuen "Antifragmentierungsinstruments" beschleunigt werden.

Das Gericht der Europäischen Union hat eine von der EU-Kommission verhängte Kartellstrafe gegen den Chiphersteller Qualcomm in Höhe von rund einer Milliarde Dollar aufgehoben. Die EU-Kommission habe mehrere Verfahrensfehler begangen und dadurch das Recht von Qualcomm, sich angemessen zu verteidigen, verletzt, teilte das Gericht mit. Die EU-Kommission war der Ansicht gewesen, Qualcomm habe durch verbotene Zahlungen verhindert, dass Apple LTE-Basisband-Chipsätze bei der Konkurrenz von Qualcomm kaufe.

US-Präsident Joe Biden hat die Ölkonzerne aufgefordert, gegen zu stark steigende Preise bei Öl-Produkten vorzugehen. "Seit Anfang des Jahres haben sich die Margen der Raffinerien für die Raffination von Benzin und Diesel verdreifacht und befinden sich derzeit auf dem höchsten jemals verzeichneten Niveau", schrieb Biden in einem Brief an die Chefs der Konzerne. "In Zeiten des Krieges sind historisch hohe Raffinerie-Gewinnmargen, die direkt an amerikanische Familien weitergegeben werden, nicht akzeptabel." Die Konzerne müssten "unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um das Angebot an Benzin, Diesel und anderen raffinierten Produkten zu erhöhen".

Schweiz - Zinsentscheid der SNB

Großbritannien - Zinsentscheid der Bank of England

USA - Philadelphia-Fed-Index Juni

USA - Erstanträge auf Arbeislosenhilfe

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.570/13.683/13-871/14.201/14.226 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.380/13.294/13.107/12.595/12.439 Punkte

Der DAX erholte sich heute zum ersten Mal seit Tagen etwas deutlicher. Der Index sprang wieder zurück über die Marke von 13.380 Punkten und bis an den Zwischenwiderstand bei 13.570 Punkten. Dort ging es für die Bullen aber zunächst nicht weiter. Viel wird sich heute nach XETRA-Schluss entscheiden. Dann nämlich steht der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed auf dem Programm. Kurse über 13.570 Punkten könnten eine Verlängerung der Erholung im DAX bedeuten. Unterhalb von 13.294 Punkte käme dagegen ein potenzieller Gap-Close bei 13.107 Punkten wieder ins Spiel.

DAXin Punkten; 4-Stunden-Chart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2022 - 15.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAXin Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017- 15.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W46 1,53* 14.100 14.600 16.08.2022 DAX HB6W4A 0,92* 14.500 15.000 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.06.2022; 17:10 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W5C 4,13* 14.900 14.400 16.08.2022 DAX HB6W5G 4,62* 15.300 14.800 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.06.2022 17:12 Uhr

