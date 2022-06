EDMONDS, Washington, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jetoptera gab heute den Start seiner neuen Regulation-Crowdfunding-Kampagne über StartEngine bekannt. Wir entwickeln ein transformatives Luftfahrt-Antriebssystem und wollen die Weiterentwicklung von Senkrechtstarts und -landungen von Flugzeugen ohne Propeller und Rotoren ermöglichen.



Jetoptera lädt Sie ein, als Impulsgeber, Pionier und Abenteurer mit uns auf diese tolle Reise zu gehen, um eine sichere, leise, vielfältig einsetzbar Antriebsmethode hervorzubringen, die sich auf den Ersatz kleiner und mittlerer Hubschrauber durch S/VTOL konzentriert, mit Einsatzbereichen in der Logistik, Luftrettung, VIP-Beförderung und der alltäglichen Fortbewegung durch die Luft, sowie auf Hochgeschwindigkeits-VTOL und Bodeneffekt-Seefahrzeugen, mit Skalierungsmöglichkeit für ein breites Spektrum von Größen und Anwendungen.

"Wir sind ermutigt und begeistert von den umfangreichen Daten, die wir mit Unterstützung der US Air Force sammeln, um das Design unserer neuen skalierbaren FPS-basierten Fahrzeug-Prototypen zu verfeinern", so Gründer und CEO Dr. Andrei Evulet. "Fortschritte in einer so transformativen Technologie wie FPS (Fluidic Propulsive System) und deren Integration in fortschrittliche Flugzeugzellenkonzepte erfordern unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus und unsere Entschlossenheit, um Luft-, Land- und Wasserfahrzeuge mit FPS-Antrieb in den kommenden Jahren eine alltägliche Erscheinung werden zu lassen."

Weitere Informationen zur Crowdfunding-Investitionsmöglichkeit von Jetoptera finden Sie unter https://www.startengine.com/jetoptera/

ÜBER JETOPTERA

Jetoptera ist ein Antriebssystem, Drohnen- und Luftmobilitäts-Start-up mit der Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Fortbewegung durch die Luft alltäglich ist. Hierzu haben wir ein einzigartiges Fluidic Propulsive System entwickelt und demonstriert, das in eine neuartige Flugzeugzelle integriert und durch 60 erteilte und genehmigte Patente sowie über 100 weitere Patentanmeldungen geschützt ist. Es hat zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Ansätzen: Es ist schneller, einfacher, leiser, kompakter und kostengünstiger. Unser verteiltes Antriebssystem passt hervorragend zu unserer Mission, ein V/STOL-Luftfahrzeug (Senkrechtstart/-landung bzw. Start/Landung auf sehr kurzen Strecken) zu entwickeln, neben anderen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel Bodeneffektfahrzeugen für unvergleichliche Geschwindigkeit, Reichweite, Nutzlast und Effizienz beim Transport von Fracht und Personen.

Kontakt

Todd Newton

Vice President

+1