The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2022



ISIN Name

IE00BH05CB83 T.EU.IT.CR.C.SH.UE(EO)EOA

IE00BKP52691 T.E.IT.IG BD EOA

AU000000CWN6 CROWN RESORTS LTD

CA36260L2012 G2 TECHNOLOGIES CORP.

CA42982U1075 HIGHBANK RES LTD

FR0000121261 MICHELIN NOM. EO 2

IE00BL6XZW69 TA.EU.ITR.BD U.ETF(EO)EOD

NO0010881717 SIKRI HOLDING AS NK-,10

US13089P1012 CALITHERA BIOSCIEN.DL-001

US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI

CROWN RESORTS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de