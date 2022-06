Ein internationales Forschenden-Team unter Leitung der Australian National University (ANU) hat nach eigenen Angaben das am schnellsten wachsende schwarze Loch der letzten neun Milliarden Jahre entdeckt. In einer auf dem Wissenschafts-Server Arxiv veröffentlichten und zu den Publications of the Astronomical Society of Australia eingereichten Studie beschreiben der Forschungsleiter Dr. Christopher Onken und seine Co-Autoren ein riesiges schwarzes Loch als "sehr große, unerwartete Nadel im Heuhaufen".

