Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins - wie von einigen Analystenhäusern (JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup) erwartet - deutlich angehoben. Konkret ging es um 75 Basispunkte nach oben und liegt jetzt in einer Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab.. Das ist der größte Schritt seit 1994. Und: Die US-Währungshüter heben die Inflationsprognosen und senken zugleich die Wachstumsprognosen. (Mehr in Kürze)

