Der Bericht "Value Creation in the Metaverse" (Wertschöpfung im Metaverse) untersucht die massiven weltweiten Auswirkungen des Metaverse in unterschiedlichen Schlüsselsektoren und Geschäftsfeldern

NEW YORK, LONDON und PARIS, June 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- McKinsey & Company (http://www.mckinsey.com/) veröffentlichte seinen neuen Bericht " Value creation in the metaverse (https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse)", der zeigt, dass wohl kein Weg am Metaverse vorbei führt. Die vorläufige Prognose von McKinsey zeigt, dass das Wachstumspotenzial des Metaverse bis 2030 bei bis zu 5 Billionen US-Dollar liegt. Sie zeigt den E-Commerce als stärkste Wirtschaftskraft (2,6 Billionen USD), noch vor Sektoren wie dem virtuellen Lernen (270 Milliarden USD), Werbung (206 Milliarden USD) und Spielen (125 Milliarden USD).



Da Unternehmen aller Arten und Größen den Einstieg ins Metaverse planen, bietet dieser umfassende Bericht eine klare Darstellung dessen, was das Metaverse ist - und was es nicht ist -, was die Vorreiter machen, was die Investitionen antreibt und welches Potenzial es für Verbraucher- und B2B-Unternehmen hat.

Der Bericht basiert auf zahlreichen firmeneigenen Erkenntnissen und Analysen, einschließlich der Befragung von mehr als 3.400 Verbrauchern und Führungskräften hinsichtlich des Einstiegs in das Metaverse, sein Potenzial und seiner voraussichtlichen Auswirkungen auf das Verhalten. Die Forscher interviewten zudem Personen, die an der Schaffung des Metaverse beteiligt sind, sowie Branchenexperten.

"Das Metaverse stellt einen strategischen Wendepunkt für Unternehmen dar und es bietet eine große Chance, die Art und Weise zu beeinflussen, wie wir leben, uns verbinden, lernen, Innovationen schaffen und zusammenarbeiten", so Eric Hazan, Senior Partner bei McKinsey & Company. "Unser Bestreben ist es, den Führungskräften von Verbraucher- und B2B-Unternehmen ein besseres Verständnis seiner Macht und seines Potenzials zu vermitteln, strategische Imperative zu erkennen und als Kraft an seiner Entwicklung mitzuarbeiten."

Was treibt die Investitionen in das Metaverse an?



Schon in diesem Jahr haben Unternehmen, Risikokapital- und Private-Equity-Firmen mehr als 120 Milliarden USD in das Metaverse investiert - mehr als das Doppelte der 57 Milliarden, die im gesamten letzten Jahr investiert wurden.

Mehrere Faktoren befeuern die Euphorie der Investoren:

anhaltende technologische Fortschritte in der gesamten Infrastruktur, die für den Betrieb des Metaverse erforderlich ist

demografischer Rückenwind

zunehmend verbraucherorientiertes Marken-Marketing und -Engagement

zunehmende Bereitschaft des Marktes, da die Nutzer die aktuelle Version des Metaverse erkunden, die hauptsächlich durch Spiele angetrieben wird, während Anwendungen zum Knüpfen von Kontakten und für Fitness, Handel, virtuelles Lernen und andere Zwecke aufkommen

Bereits mehr als drei Milliarden Spieler in aller Welt haben Zugang zu unterschiedlichen Versionen des Metaverse.

"Zwar wird die Idee, sich virtuell zu verbinden, schon seit Jahrzehnten in der einen oder anderen Weise umgesetzt, doch nimmt sie jetzt zunehmend reale Gestalt an, was bedeutet, dass sie von echten Menschen genutzt wird und diese echtes Geld ausgeben, was Unternehmen veranlasst, große Summen darauf setzen", erklärt Lareina Yee, Senior Partner bei McKinsey & Company. "Doch durch dieses boomende Interesse ist es schwierig geworden, Hype und Realität auseinanderzuhalten. Man darf nicht vergessen, dass das Platzen der ersten Dotcom-Blase zum Verschwinden zahlreicher Unternehmen führte, während das Internet an sich immer mehr an Stärke gewann und neue Unternehmen auftauchten."

Die Verbraucher sind bereits im Metaverse unterwegs



Die Verbraucher sind schon angekommen. Die Studie von McKinsey zeigt, dass die Verbraucher es spannend finden, ihr Leben ins Metaverse zu überführen, wobei fast sechs von zehn (59 %) Verbraucher mindestens eine Erfahrung im Metaverse ihrem Pendant im realen Leben vorziehen.

Unter diesen Verbrauchern erweisen sich einige Arten von Aktivitäten als besonders beliebt in der immersiven Welt:

Einkaufen - Kauf von physischen oder virtuellen Gütern (79 %)

Teilnahme an virtuellen gesellschaftlichen Ereignissen oder Spielen von Social Games (78 %)

Trainieren mithilfe virtueller Realität (76 %)



Leitende Führungskräfte sind überzeugt, dass das Metaverse eine erhebliche Auswirkung auf ihre Branche haben wird



Wirtschaftsbosse sehen das Potenzial des Metaverse zur Verstärkung der Wirkung und des Margenwachstums. 95 Prozent der Führungskräfte erwarten, dass das Metaverse innerhalb von fünf bis zehn Jahren eine positive Auswirkung auf ihre Branche haben wird, wobei 31 Prozent angeben, dass das Metaverse die Art und Weise, in der ihre Branche arbeitet, grundlegend verändern wird. Wichtiger noch: Ein Viertel der Führungskräfte erwartet, dass die Metaverse-Technologie mehr als 15 Prozent zum Gesamtmargenwachstum ihres Unternehmens in den nächsten fünf Jahren beitragen wird.

"Das Metaverse hat uns an den Scheitelpunkt der nächsten Welle der digitalen Disruption gebracht", so Tarek Elmasry, Senior Partner bei McKinsey & Company. "Es ist transformativ. Es wird voraussichtlich eine große Auswirkung auf unser Geschäfts- und Privatleben haben, weshalb Unternehmen, politische Entscheidungsträger, Verbraucher und Bürger dieses Phänomen, die ihm zugrundeliegende Technologie und die potenziellen Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaften und die breitere Gesellschaft so genau wie möglich unter die Lupe nehmen und verstehen sollten."

Weitere Erkenntnisse und den vollständigen Bericht finden Sie hier (https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse).

Über den Bericht



McKinsey befragte mehr als 3.400 Verbraucher und leitende Angestellte im Asien-Pazifikraum, in China, Europa und den Vereinigten Staaten, um einen Einblick in die Gewohnheiten der derzeitigen Metaverse-Nutzer zu gewinnen - ihre Motivation, was sie derzeit machen und was sie vorhaben. Bei der Analyse des Wertschöpfungspotenzials und der gesamten Investitionslandschaft des Metaverse untersuchten wir die Aktivitätstreiber bei wichtigen Unternehmen, Risikokapital- und Private-Equity-Fonds. Wir untersuchten die möglichen Auswirkungen des Metaverse auf die Sektoren, die am stärksten mit seiner Technologie und seiner Nutzung verbunden sind, und ergänzten unsere Arbeit durch zusätzliche Recherchen, Fallstudien und Beispiele aus der Praxis. Der Bericht umfasst zudem ein detaillierte Analyse von fünf Branchen: Bekleidung, Mode und Luxus, Verbrauchsgüter, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel sowie Telekommunikation, Medien und Technologie.

