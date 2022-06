Jerome Powell steht vor einer Herkules-Aufgabe: er muß den Märkten erklären, wie er die Inflation unter Kontrolle bringen will ohne die Kredit-finanzierte Schuldenbombe in den USA platzen zu lassen! Hier die zentralen Aussagen von Jerome Powell in Schlagzeilen: - Powell beginnt mit dem Satz: "Wir verstehen die Probleme, die mit der Inflation verbunden sind" - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...