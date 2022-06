DJ PTA-News: Erste Group Bank AG: Willi Cernko wird neuer CEO

Wien (pta042/15.06.2022/20:45) - * Aufsichtsrat beschließt Mandat per 1. Juli 2022

Der Aufsichtsrat der Erste Group hat heute in einer außerordentlichen Sitzung Willi Cernko per 1. Juli 2022 zum neuen CEO der Erste Group Bank AG bestellt. Damit folgt Cernko als CEO Bernd Spalt nach, der angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Cernko übernimmt außerdem die Funktion des Chief Retail Officers in der Erste Group. Seine Funktion als Firmenkundenvorstand in der Erste Bank Oesterreich wird nachbesetzt.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Willi Cernko einen kundennahen, erfahrenen und bestens vernetzten CEO für die Erste Group gefunden haben. Mit viel internationaler Erfahrung in unseren Kernmärkten Zentral- und Osteuropas ist er der Richtige, die Erste als Financial Health Company aufzustellen. Die Strategie der Gruppe ist klar und ich bin mir sicher, dass er ein sehr aktiver CEO sein wird, der unser Unternehmen mit genauen Vorstellungen in eine gute Zukunft führt", sagt Friedrich Rödler, Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Group.

"Gleichzeitig möchte ich mich bei Bernd Spalt für seine hervorragenden Leistungen in den unterschiedlichsten Funktionen herzlich bedanken. Die sehr guten Ergebnisse der letzten Jahre und die persönliche Integrität von Bernd werden uns immer Vorbild sein. Im Namen des Aufsichtsrates wünsche ich ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft", sagt Rödler.

"Ich übernehme den Vorsitz einer hervorragend geführten und stark aufgestellten Bankengruppe und freue mich sehr über diese neue Aufgabe. Unser künftiges strategisches Ziel ist, eine Financial Health Company zu schaffen. Jetzt geht es an die konkrete Arbeit. Im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten wird die finanzielle Gesundheit unserer Kund:innen stehen", so Willi Cernko zu seinem Ziel.

Cernko (65) ist seit 2019 Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Von 2017 bis 2019 war er Vorstandsmitglied in der Erste Group. Bevor er zur Erste wechselte, war er CEO der UniCredit Bank Austria AG und über 20 Jahre in vielen verschiedenen Managementfunktionen in der Bank Austria, in der HypoVereinsbank und in der UniCredit Group tätig. Er hat neben seiner ausgewiesenen Expertise im Firmen- und Privatkunden-geschäft auch eine breite Erfahrung in den Kernmärkten der Erste Group. Cernkos aktuelle Funktionsperiode bleibt unberührt und läuft bis 31. Dezember 2024.

Der Vorstand der Erste Group - ab 1. Juli 2022

* Willi Cernko, CEO und Chief Retail Officer * Stefan Dörfler, CFO * Alexandra Habeler-Drabek, CRO * Ingo Bleier, Vorstand für Corporate Banking & Markets * David O'Mahony, COO * Maurizio Poletto, Chief Platform Officer

Der Vorstand der Erste Bank Oesterreich - ab 1. Juli 2022

* Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO & Privatkundenvorständin * Stefan Dörfler, CFO * Alexandra Habeler-Drabek, CRO * Willi Cernko, Firmenkundenvorstand bis zur Nachbesetzung

