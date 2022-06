Der ehemalige stellvertretende Superintendent für das Versicherungswesen im New York Department of Financial Services unterstützt die Umsetzung der rechtlichen und regulatorischen Strategie des führenden Insurtech-Unternehmens

Lemonade (NYSE: LMND), das digitale Versicherungsunternehmen mit sozialem Engagement, hat heute die Ernennung von Scott Fischer zum Head of Government Relations und Co-General Counsel der Lemonade Insurance Company bekannt gegeben.

Als erster Head of Government Relations bei Lemonade wird Fischer als strategischer Berater im Bereich von Gesetzen und Vorschriften mit Auswirkungen auf das Unternehmen tätig sein und die Strategie für die Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdern in Versicherungsaufsichtsbehörden leiten. Neben seinen Aufgaben als Head of Government Relations wird Fischer an der Seite von Bill Latza als Co-General Counsel fungieren. Latza, der seit den Anfängen zum Kern des Lemonade-Teams gehört, plant den Gang in den Ruhestand zum Ende dieses Jahres.

"In den Anfangstagen von Lemonade hatte Scott eine zentrale Rolle inne, da er unser Unternehmen als Vertreter der Aufsichtsbehörde einer kritischen Prüfung unterzog, uns eine harte Zeit bescherte und schließlich unsere Lizenz ausstellte", berichtet Daniel Schreiber, CEO und Mitbegründer von Lemonade. "Er war ein gewissenhafter, fairer und anspruchsvoller Regulierer, und seine tiefreichenden Kenntnisse der Versicherungsregulierung und unseres Unternehmens machen ihn zum idealen Leiter unserer Government Relations-Strategie."

Zuletzt war Fischer Partner bei der globalen Anwaltskanzlei DLA Piper, wo er internationale, nationale und lokale Versicherer und Hersteller bei ihren Aktivitäten in den Bereichen Regulierung und Compliance vertrat. Fast 10 Jahre lang arbeitete Fischer für die New Yorker Versicherungsaufsichtsbehörde und wurde schließlich zum führenden Versicherungsaufsichtsbeamten des New York State Department of Financial Services (NYSDFS) ernannt, bevor er den öffentlichen Sektor verließ. Während seiner Tätigkeit beim NYSDFS leitete Fischer eine Abteilung, die rund 1.700 in New York tätige Versicherungsunternehmen mit einem Vermögen von über 4 Billionen US-Dollar beaufsichtigt.

"Ich habe viele Jahre lang eine Branche reguliert, die seit jeher auf etablierte Geschäftsmodelle gesetzt hat. Lemonade schlägt hingegen neue Wege ein", so Fischer. "Sie haben diese Orthodoxie vom ersten Tag an in Frage gestellt, als ich ihnen die Zulassung für ihren Geschäftsbetrieb in New York erteilt habe. Jetzt schließt sich der Kreis, und ich kann Lemonade dabei helfen, zu wachsen und die Branche in einer technologieorientierten Welt zu transformieren."

Lesen Sie hier mehr über die Gründe für Scotts Wechsel zu Lemonade.

Über Lemonade

Lemonade bietet Mieter-, Hausbesitzer-, Auto-, Haustier- und Lebensversicherungen an. Gestützt auf künstliche Intelligenz und Verhaltensökonomie ersetzen Lemonades Full-Stack-Versicherungsträger in den USA und der EU Makler und Bürokratie durch Bots und maschinelles Lernen mit dem Ziel, Papierkram abzuschaffen und Prozesse zu beschleunigen. Als "Certified B-Corp" spendet Lemonade im Rahmen seines jährlichen Giveback-Events ungenutzte Prämien an gemeinnützige Organisationen, die von der Community ausgewählt werden. Lemonade ist derzeit in den USA, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich erhältlich und expandiert weltweit.

