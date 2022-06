DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Juni

=== 06:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai 08:30 BE/Nato, Abschluss Treffen der Verteidigungsminister, ca 15:00 PK von Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% *** 09:50 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede anlässlich des 20-jährigen Bestehens des European Payments Council, Brüssel *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, Online-HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Online-HV *** 10:30 IT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Konferenz zu "Young Factor, a dialogue between young people, economy and finance", Mailand *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 1,25% zuvor: 1,00% 13:00 DE/Befesa SA, Online-HV *** 14:30 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 4,8 zuvor: 2,6 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: -3,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 229.000 *** 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q, San Jose ===

