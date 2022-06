Wichtige Punkte Du solltest die Kurs-Gewinn-Verhältnisse von Unternehmen in derselben Branche vergleichen. Ein PEG-Verhältnis unter 1 kann ein Zeichen für eine unterbewertete Aktie sein. Der freie Cashflow kommt in der Regel vor dem Gewinnanstieg. Die Fähigkeit, unterbewertete Aktien zu finden und in sie zu investieren, ist eine großartige Fähigkeit, die man als Investor haben sollte. Großartige Unternehmen bleiben oft unter dem Radar oder werden vom Markt unterbewertet, und wenn du in der Lage ...

