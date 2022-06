Bei SYMRISE steht eine Häufung von Insiderkäufen gegen einen nach wie vor ambitionierten Bewertungsansatz von KGV 34 für das laufende Jahr. Lässt sich das halten? 2022 möchte SYMRISE ein organisches Umsatzwachstum von 5 - 7 % schaffen, bei einer stabilen EBITDA-Marge von ca. 21 % (21,1 % im Vorjahr) - also flaches Umsatzwachstum bei hoher Bewertung in einem veränderten Zinsumfeld. Wir schauen also auf die Markttechnik. Solange die Marke 95 € hält, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung. Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de