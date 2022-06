Sieht so die Zukunft der Gastronomie aus? Wer die Pizzeria Pazzi in Paris betritt, wird keine Menschen als Angestellte antreffen. Und der Küchenchef hat kein Gesicht, dafür drei Arme. Eine gute Pizza steht und fällt mit ihrem Teig. Der Belag kann variieren, doch ist das Mischverhältnis aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe nicht perfekt, legt der Pizzabäcker nicht genug Geschick beim Kneten an den Tag oder wird der Teig zu dick oder zu dünn ausgerollt, kann das das Endprodukt massiv beeinträchtigen. Pizzabacken ist eben was für Profis. var embedId = ...

Den vollständigen Artikel lesen ...