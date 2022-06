+++Analyst sieht 140% Chance+++: Uran-Aktien heben ab! Steht ein neuer Uran-Superzyklus bevor?

Anzeige / Werbung

Analyst Dave Talbot von Red Cloud Securities bewertet die Aktie mit "buy" und hat ein Kursziel von $4.50 ausgegeben.

Liebe Leserinnen und Leser,

während die Öl- und Gaspreise in die Höhe schießen, suchen viele Regierungen auf der ganzen Welt nach alternativen Formen der Energieversorgung. Da das Interesse an Kernkraft zunimmt, streben Anleger nach einem größeren Engagement in Uranaktien.

Was genau ist Uran und warum fühle ich mich von diesen beiden Firmen angezogen? Lassen Sie uns genauer hinschauen.

Uran ist ein chemisches Element. Als Metall kommt es in einer Reihe verschiedener Länder auf der ganzen Welt vor. Dazu gehören die USA, Kanada, Kasachstan und Russland.

Im zivilen Kontext kann es in der Atomkraft eingesetzt werden. Vor kurzem haben Regierungen damit begonnen, nach Alternativen für die Energieerzeugung zu suchen, einschließlich Kernkraft. Diese Politik könnte bis Anfang der 2030er Jahre Kernkraftwerke ans Netz bringen, daher sehen wir Uranaktien als langfristige Investitionen an.

Tatsächlich veröffentlichte die britische Regierung diesen Monat ihre Energiesicherheitsstrategie und versprach 2 Mrd. £ für Atomkraft.

Außerdem gab China grünes Licht für den Bau von 150 Kernkraftwerken. Das kostet 440 Milliarden Dollar.

Atomstrom wird noch über Jahrzehnte Teil der weltweiten Energieversorgung sein. Frankreich deckt beispielsweise rund 70 Prozent seines Strombedarfs durch Kernenergie ab, dort ist Kernkraft offizielle Regierungspolitik.

Einer der besten Aktien, mit denen Sie 2022 von der Uranpreis-Rallye profitieren können, haben wir Ihnen im März dieses Jahres vorgestellt:

Seitdem hat sich einiges getan bei Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) und die Kanadier machten zuletzt durch einige positive Nachrichten auf sich aufmerksam:

Explorationsprogramm eingeleitet, das auf höhergradige Uranmineralisierung bei Laguna Salada in Argentinien abzielt

Anfang April gab das Unternehmen Einzelheiten zu geplanten Arbeiten, auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Uran-Vanadium-Projekt Laguna Salada, bekannt.

Die Highlights

Aggressives Explorationsprogramm für 2022 geplant - Für die Durchführung eines systematischen Explorationsprogramms beim Ziel La Rosada innerhalb des Projektgebiets werden Genehmigungen und Zustimmungen der Grundbesitzer eingeholt. Zunächst wird erwartet, dass das Programm Boden-Szintillometer und handgegrabene Schürfungen mit anschließender Nachverfolgung ausgewählter Ziele durch Schürfungen und Bohrungen mit mechanischen Baggern umfasst. Die Arbeiten werden voraussichtlich im April 2022 beginnen, vorbehaltlich des Erhalts der entsprechenden Genehmigungen.

Neues Gebiet außerhalb der historischen Mineralressource - La Rosada befindet sich etwa 40 Kilometer nordöstlich der historischen Mineralressourcen in den Zonen Guanaco und Lago Seco. Es stellt ein Gebiet mit beträchtlichem Entdeckungspotenzial und minimaler vorheriger Exploration dar

Umfangreiche Gebiete der aussichtsreichen Zielsequenz - Bei La Rosada treten auf einem großen Gebiet (>36.000 ha) Terrassen der aussichtsreichen Sequenz aus quartären unverfestigten Kiesen/Sanden auf, die die Uran-Vanadium-Mineralisierung im Caliche-Stil beherbergen.

Hohe Uran- und Vanadiumgehalte identifiziert - Historische flüchtige Explorationsarbeiten von La Rosada ergaben Gehalte von bis zu 1,18 % U 3 O 8 und 0,517 % V 2 O 5 in Tiefen von weniger als 1 Meter in der Zielsequenz. Stark anomale Werte wurden bei nicht systematischen Probenahmen aus flachen Gruben über mehrere Kilometer gemeldet.

Philip Williams, CEO, kommentierte:

"Wir freuen uns, dieses Programm bei Laguna Salada zu beginnen, dass die ersten neuen Arbeiten auf dem Projekt seit 2012 darstellt. Es weist eine ähnliche Geologie und Mineralisierung auf wie das Gebiet, in dem historische Mineralressourcen in den Zonen Guanaco und Lago Seco festgestellt wurden, glauben wir, dass La Rosada das Potenzial bietet, eine zusätzliche Uran- und Vanadiummineralisierung auf dem Projekt zu skizzieren. Wir sind sehr ermutigt durch einige der hohen gemeldeten historischen Uran- und Vanadiumgehalte bei La Rosada, die unsere Geologen bei kürzlichen Feldbesuchen durch das weit verbreitete Vorkommen bestätigt haben von hohen Szintillometerzahlen und entsprechendem sichtbarem Carnotit (einem Uran-Vanadium-Mineral) in seichten Gruben Unser Plan ist es, das Ausmaß einer potenziellen Uran- und Vanadiummineralisierung in Caliche-Lagern systematisch zu definieren,das ist der erste Schritt hin zu potenziellen Bohrungen auf dem Projekt."

Nur 10 Tage später verkündete das Unternehmen den Erwerb des Uran-Kupfer-Gold-REE-Projekts Milo:

Consolidated Uranium schließt den Erwerb des Uran-Kupfer-Gold-REE-Projekts Milo ab und erhält Liegenschaften des Gidyea-Creek-Projekts in Queensland, Australien

Das Milo-Projekt für Uran, Kupfer, Gold und seltene Erden

Die Milo-Lagerstätte ist ein großes IOCG-Brekziensystem, in dem Grund- und Edelmetallmineralisierung als mäßig bis steil nach Nordosten abfallende, sulfidreiche Brekzienzonen auftreten, die von einer Zone mit TREEYO-P2O5-Anreicherung umschlossen sind, die einen Halo zur Grundmetallmineralisierung bildet. Die Bohrungen von GBM von 2010 bis 2012 umfassten insgesamt 32 Bohrlöcher, wobei jede Bohrphase die Mineralisierung nach Norden und Süden ausdehnte. Die Bohrungen haben eine kontinuierliche Uran-, Cu- und REE-Mineralisierung über eine Streichenlänge von 1 Kilometer und bis zu 200 Meter Breite beschrieben. Das Bohrprogramm 2012 durchteufte eine hochgradige Cu-Mineralisierung, darunter 2 Meter mit 6,19 % Cu in 163 Meter Tiefe in MIL015, einem der südlichsten gebohrten Löcher.

Das Explorationspotenzial bei Milo wird als gut angesehen. Ein Großteil der früheren Arbeiten bei Milo, einschließlich des Großteils der Bohrungen, war auf Milo Gossan gerichtet. Ein ähnlicher Gossan kommt unmittelbar westlich vor (Milo Western Gossan) und ist über 1 Kilometer lang. Es hat eine ähnliche radiometrische Signatur wie Milo. Darüber hinaus tritt eine weitere große ungetestete radiometrische Anomalie etwa 1 Kilometer nördlich (Milo North) auf, die die größte radiometrische Anomalie auf dem Grundstück aufweist. Frühere Arbeiten konzentrierten sich eher auf das Seltenerdpotential des Projekts als auf das Uranpotential.

Das Gidyea-Creek-Projekt

Die Liegenschaft des Projekts Gidyea Creek befindet sich innerhalb des äußerst aussichtsreichen Leichhardt River Fault Trough (LRFT), einem Teil der westlichen Abfolge des Mount-Isa-Beckens. Die Western Succession hat eine lange Geschichte der Uranexploration (über 50 Jahre) und ist mit über 100 aufgezeichneten Uranvorkommen in den paläoproterozoischen Metasedimenten und mafischen Vulkangesteinen (Polito et al., 2007) verbunden, die zu den Eastern Creek Volcanics (ECV ). Die Mehrzahl der bekannten Uranvorkommen im ECV treten im Osten bei der Gorge Creek Fault und der Quilalar Fault Zone, im Norden bei der Crystal Creek Fault, im Westen beim östlichen Rand des Sybella-Granits und der Twenty-nine Mile auf Verwerfung und im Süden durch eine Zone, die mit der Gemeinde Mount Isa zusammenfällt. Die Mineralvorkommen werden als Eisensteinvorkommen beobachtet, von denen einige mit kleinen historischen Uranabbaustätten in Verbindung stehen, die im Allgemeinen mit großen radiometrischen, magnetischen und geochemischen Anomalien zusammenfallen. Das bedeutendste dieser Vorkommen ist die Lagerstättengruppe Valhalla (Valhalla, Odin, Skal), die unmittelbar südlich der Grundstücksgrenze von Gidyea Creek vorkommt.

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Ende Mai gab das Unternehmen dann bekannt das die Bohrungen auf den früher produzierenden US-Uranprojekten, Tony M Mine, Daneros Mine, Rim Uranium und Vanadium Mine im Südosten von Utah begonnen haben:

Consolidated Uranium beginnt mit Bohrungen auf US-Projekten

Wie Sie der unten eingefügten Grafik entnehmen können, befinden sich die Minen sich die genannten Minen in einzigartiger Lage in unmittelbarer Nähe der White Mesa Mill die Energy Fuels Inc. gehört und von Energy Fuels Inc. betrieben wird.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) hat DrillRite LLC beauftragt, auf allen drei Projekten eine geplante Oberflächenbohrung von 21.000 Fuß durchzuführen, die aus konventionellen rotierenden Vorbohrern für offene Löcher mit Kern-"Schwänzen" bestehen wird. Geophysikalische Bohrlochprotokollierungsdienste werden von Century Geophysical, LLC bereitgestellt.

Höhepunkte:

Tony M Mine:

Ein 8-Loch-Programm mit einer Gesamtlänge von 6.000 Fuß ist jetzt im Gange, um den Datensatz der historischen Explorationsbohrlöcher zu verifizieren und die Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung zu erleichtern.

Daneros-Mine :

Ein 8-Loch-Programm mit einer Gesamtlänge von 7.200 Fuß wird unmittelbar nach Abschluss des Tony M-Programms beginnen und sich auf Gebiete außerhalb der historischen Ressourcenschätzung konzentrieren.

Rim-Uran- und Vanadium-Mine:

Ein 15 Bohrlöcher umfassendes Programm über insgesamt 10.000 Fuß wird unmittelbar nach Abschluss des Daneros-Programms beginnen und sich auf Gebiete außerhalb der historischen Ressourcenschätzung konzentrieren.

Philip Williams, CEO, kommentierte:

"Der Beginn dieser Bohrprogramme stellt einen wichtigen Schritt dar, um zu demonstrieren, was wir für den enormen inhärenten Wert und das Aufwärtspotenzial unseres US-Uranprojektportfolios halten. Indem wir die historische Mineralressource bei Tony M verifizieren und Gebiete außerhalb der historischen Mineralressourcen bei Daneros und Rim testen, hoffen wir, das Unternehmen in die Lage zu versetzen, in der zweiten Jahreshälfte eine Produktionsentscheidung zu treffen, abhängig von den Marktbedingungen. Wir glauben, dass diese Projekte einzigartig positioniert sind, um eine neue Uranproduktion auf dem strategisch wichtigen US-Binnenmarkt in einem kurzen Zeitrahmen und mit geringen zusätzlichen Kapitalinvestitionen zu ermöglichen. Alle drei Minen waren während des Uran-Bullenmarktes von 2006 bis 2010 in Produktion, wobei die vorherigen Betreiber erhebliche Investitionen getätigt haben. Die Projekte sind alle vollständig genehmigt und sollen nach einer Produktionsentscheidung einen schnellen Neustart ermöglichen."

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Unser Fazit:

Mit der Aktie von Consolidated Uranium sind Sie für den kommenden Uran-Superzyklus bestens aufgestellt!

Die Nachfrage nach saubereren Kraftstoffalternativen steigt. Als eines der weltweit am häufigsten vorkommenden Metalle ist Uran eine beliebte Wahl. Ein einziges Uranpellet erzeugt die gleiche Menge an Strom wie:

Eine Tonne Kohle

Drei Fässer Öl

17.000 Kubikfuß Erdgas

Für Anleger dürfte es sich auszahlen, das radioaktive Metall und insbesondere Uran-Aktien weiter im Auge zu behalten. Das einzige Problem, dass sich interessierten Investoren hier bietet, ist die extrem limitierte Zahl an geeigneten Investmentkandidaten.

Viele auf Uran spezialisierte Rohstoff-Firmen gerieten durch die Preiskrise in Existenznöte und haben erheblich an Substanz, Finanzmitteln und Wert eingebüßt.

Nicht aber Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM)!

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) hat keine Schulden und ein "Working Capital" von derzeit 33 Millionen $!

Womöglich einer der Gründe warum Analyst Dave Talbot (Red Cloud Securities) Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) mit "buy" bewertet und ein Kursziel von $4.50 ausgegeben hat.

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und verbleiben mit

Spekulative Grüßen

aus der Hotstock Investor Redaktion

