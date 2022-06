Zusammenfassung:

Britischer Anbieter von mobilen Breitband- und Glasfaserdiensten will Haushalten und Unternehmen in abgelegenen Gebieten ultraschnelle Breitbandverbindungen liefern

ADVA-Aggregationsgerät ermöglicht Quickline die Nutzung von 5G-Technologie für private und geschäftliche Kommunikationsdienste

Kompakte 100G-Lösung bietet Vorabaktivierungstests und Synchronisationsfunktionen für 5G

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Quickline die Aggregationslösung FSP 150 des Unternehmens eingesetzt hat, um Hochgeschwindigkeitsdienste für Privat- und Geschäftskunden in schwer erreichbaren Gebieten in Yorkshire und Lincolnshire anzubieten. Das innovative neue Netz nutzt für die letzte Meile 5G Breitbandtechnologie und Glasfaseranschlüsse bis in die Gebäude (Fiber-to-the-Premises, FTTP). In Kombination mit der MEF 3.0-zertifizierten 100Gbit/s-Technologie von ADVA ermöglicht dies Quickline eine schnelle Ausweitung der Bereitstellung von ultraschnellen, hochverfügbaren Breitbanddiensten auf entlegenere Orte in der Region. Die kompakte Edge-Lösung von ADVA ist für den Einsatz außerhalb klimatisierter Gebäude geeignet und einfach zu implementieren. Sie ermöglicht Vorabaktivierungstests und verfügt über hochpräzise Synchronisationsfunktionen, die für 5G-Dienste unerlässlich sind. Nomios, der Partner von ADVA, spielte eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung, der Planung und dem Design der neuen Infrastruktur sowie dem Projektmanagement, dem Netzwerkmanagement sowie dem laufenden Support.

ADVAs Edge-Technologie hilft Quickline bei der schnellen Bereitstellung von Highspeed-Internet für Nutzer in abgelegenen Gegenden in Großbritannien. (Foto: Business Wire)

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden in den am schwersten zugänglichen ländlichen Gebieten Großbritanniens Zugang zu gigabitfähigem Breitband zu verschaffen. Um dies zu erreichen, haben wir das modernste Aggregationsgerät eingesetzt und einen innovativen Ansatz für die Kundenanbindung auf der letzten Meile gewählt. Wir nutzen die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der FSP 150 von ADVA, um unsere 5G-basierten Dienste mit unseren Standorten zu verbinden. So können wir mehr ländliche Gemeinden als je zuvor mit blitzschnellem Breitband versorgen", sagte Sean Royce, CEO von Quickline. "Die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen und bewährten Partnern wie ADVA und Nomios mit ihrem starken kundenorientierten Ethos war für uns bei der Entscheidungsfindung ebenfalls wichtig."

Mit Unterstützung des Programms Building Digital UK trägt das erweiterte Netz von Quickline dazu bei, einige der unzugänglichsten Orte Großbritanniens anzubinden. Die auf der kompakten FSP 150-XG400-Serie von ADVA aufgebaute Infrastruktur ermöglicht Verbindungen mit Datenraten von 100Gbit/s im nationalen Netz sowie die Verteilung einer hochpräzisen Phasen- und Frequenzsynchronisation, die für 5G benötigt wird. Für kleinere Knotenpunkte hat Quickline auch die FSP 150-XG100Pro-Serie eingesetzt. Beide Lösungen vereinen eine Vielzahl von Programmierbarkeits- und Sicherheitsmerkmalen in einer kompakten Bauform. Diese Produkte sind für den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich außerhalb klimatisierter Räume geeignet. Darüber hinaus können dank der 24/7-Überwachung durch Nomios mögliche Fehler proaktiv erkannt und mit minimalen Auswirkungen auf die Endkunden behoben werden.

"Wir freuen uns, Quickline bei ihrem Ziel zu unterstützen, Hochgeschwindigkeitsinternet auch für Menschen anzubieten, die in unterversorgten Gebieten leben und arbeiten. Da immer mehr Menschen von zu Hause arbeiten, ist es von entscheidender Bedeutung, die digitale Kluft zu schließen und sicherzustellen, dass Familien und Unternehmen von denselben hochwertigen Diensten profitieren können wie diejenigen im städtischen Umfeld", kommentierte Hartmut Müller-Leitloff, SVP of Sales, EMEA bei ADVA. "Unsere ADVA FSP 150-Familie bietet paketvermittelnde Übertragungstechnik und ist die perfekte Lösung für das expandierende Netz von Quickline. Die Lösung wurden für die kompakte Übertragung, Bündelung und Demarkation von 5G- und MEF 3.0 CE-Diensten entwickelt und gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Festnetz- oder Funkanbindung. Wir freuen uns darauf, Quickline mit der Unterstützung von uns und unserem Partner Nomios zu weiterem Wachstum zu verhelfen."

"Haushalte und Unternehmen erwarten heute schnelle und zuverlässige Breitbandverbindungen und sind darauf angewiesen. Deshalb nutzt Quickline unser Knowhow mit der Packet-Edge-Technologie von ADVA, um ein neues Hochgeschwindigkeitsnetz für Privathaushalte und Unternehmen aufzubauen. Mit dem neuen Netz haben wir eine solide Grundlage für strategisches Wachstum geschaffen, da wir nun in der Lage sind, Dienste direkt vom Netzrand zu skalieren und die Reichweite auf Kunden in entlegenen Gebieten auszudehnen. Dies wurde auf höchst zuverlässige, zeit- und kosteneffiziente Weise erreicht", sagte Richard Butcher, MD of UK&I bei Nomios. "Mit unserem Monitoring-Service, dem kontinuierlichen Netzmanagement, sowie unserer Wartung und Schulung ist Quickline für die Zukunft gut gerüstet. Die Zusammenarbeit von Nomios und ADVA hat Quickline dabei geholfen, ihre 5G-Technologien und die besten Zugangslösungen zu kombinieren und so eine äußerst innovative und effiziente Netzarchitektur zu schaffen, die die heutigen und zukünftigen Kundenerwartungen in Yorkshire, Lincolnshire und darüber hinaus erfüllen wird."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Nomios

Nomios ist ein Anbieter von Cybersicherheits- und Netzwerklösungen für globale Unternehmen, Telekommunikationsnetzbetreiber und Service Provider. Nomios kombiniert Technologien, Prozesse und die beste menschliche Expertise, um Dienstleistungen und Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln. Ihre Servicequalität und operative Exzellenz führt zu der höchsten Kundenzufriedenheit auf dem Markt. www.nomios.co.uk.

Über Quickline

Quickline konzentriert sich auf die Bereitstellung verbesserter Breitbandverbindungen in ländlichen Gebieten in Nordengland und darüber hinaus, wo nach wie vor eine erhebliche digitale Kluft besteht und viele Hunderttausende von Gebäuden dringend höhere Breitbandgeschwindigkeiten benötigen. Das in East Yorkshire ansässige Unternehmen ist ein innovativer, zukunftsorientierter Internet Service Provider (ISP), der seine Wurzeln in der drahtlosen Festnetztechnik hat, dessen Netzwerk jedoch zunehmend auch Glasfaseranschlüsse sowie die 5G-Technologie für den ländlichen Raum umfasst. Sein Ziel ist es, der führende britische Anbieter von Breitbandinfrastrukturen für den ländlichen Raum zu werden, der innovative, flexible und hybride Lösungen anbietet, mit denen Millionen von Standorten erreicht werden können, die von früheren kommerziellen Rollouts über viele Jahre hinweg ignoriert wurden. Das Unternehmen glaubt an ultraschnelles Internet für alle, egal wo man lebt oder arbeitet. www.quickline.co.uk.

