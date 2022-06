Zeit ist Geld, sagt der Volksmund. Peter weiß davon ein Lied zu singen. Geld hat er als Oberarzt an einem Krankenhaus eigentlich genug, jedenfalls nach normalen Maßstäben. Zeit aber nicht - und die hätte er nur allzu gerne. Denn ein ums andere Mal laufen dem 52-Jährigen Kurse diverser Aktien davon, während er am Operationstisch Menschen hilft. Hinterher liest der begeisterte Sharedealer "urodoc69" dann im Chat, was er wieder verpasst hat, und ärgert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...