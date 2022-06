Die Investoren glauben nicht an den Optimismus der Analysten, zumindest in Bezug auf die Unternehmensgewinne. Denn die Diskrepanz zwischen Kursen und Gewinnschätzungen nimmt deutlich zu. Seit Jahresbeginn sind die Prognosen für den Gewinn je Aktie für den Stoxx 600 um fast 14 % gestiegen, der Index dagegen ist um 16 % gefallen. Krieg in der Ukraine, die steigende Inflation und steigende Zinssätze sind Haupttreiber des Abwärtstrends. Wer liegt falsch? In den seltenen Fällen, in denen es in der Vergangenheit zu einer derart lang anhaltenden Verwerfung kam, haben sich die Prognosen zwar abgeschwächt, aber auch schnell wieder erholt. Der Markt tendiert dazu, das Risiko zu überschätzen.

