DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Notenbank erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation erneut den Leitzins erhöht. Der Leitzins steigt um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Der Beschluss fiel mit einer Gegenstimme - die Präsidentin der Kansas-Fed, Esther George, votierte nur für 50 Basispunkte. Den Projektionen FOMC-Projektionen zufolge wird der Leitzins bis Ende dieses Jahres auf einen mittleren Wert von 3,40 (bisher: 1,90) und bis Ende 2023 auf 3,80 (2,80) Prozent steigen. Fed-Chairman Jerome Powell sagte: "Die heutige Erhöhung um 75 Basispunkte ist ganz klar eine ungewöhnlich große, und ich erwarte nicht, dass Schritte dieser Größenordnung üblich werden. Aus heutiger Sicht scheint eine Anhebung um 50 oder 75 Basispunkte bei unserer nächsten Sitzung am wahrscheinlichsten."

Talfahrt auf europäischem Automarkt verlangsamt sich im Mai

Der europäische Automarkt hat seine Talfahrt auch im Mai fortgesetzt - allerdings mit spürbar gedrosseltem Tempo. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, sanken die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien im vergangenem Monat um 12,5 Prozent auf 948.149 Fahrzeuge. Zum Vergleich: Im April hatte der Rückgang noch 20,2 Prozent betragen. Im Zeitraum Januar bis Mai wurden rund 4,53 Millionen Autos neu zugelassen, und damit 12,9 weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Japans Exporte steigen im Mai 15. Monat in Folge

Japans Exporte sind im Mai den 15. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurden sie in erster Linie von einer robusten Auslandsnachfrage nach Stahl und mineralischen Brennstoffen, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Die Exporte kletterten im Mai auf Jahressicht um 15,8 Prozent und damit stärker, als von Factset befragten Volkswirte mit 13,2 Prozent erwartet hatten. Im April hatte der Anstieg bei 12,5 Prozent gelegen.

Brasiliens Zentralbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte auf 13,25%

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins Selic das elfte Mal in Folge angehoben. Für ihre nächste Sitzung stellte die Notenbank eine weitere Zinserhöhung in Aussicht. Der geldpolitische Ausschuss, bekannt als Copom, erhöhte den Selic-Satz um einen halben Punkt auf 13,25 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.

USA kritisieren China wegen verstärkter Zusammenarbeit mit Russland

Die USA haben China für die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Russland kritisiert. "China behauptet von sich, neutral zu sein, aber sein Verhalten macht klar, dass es immer noch in enge Verbindungen mit Russland investiert", erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch. "Nationen, die sich auf die Seite von (Russlands Präsident) Wladimir Putin stellen, werden sich unweigerlich auf der falschen Seite der Geschichte wiederfinden."

Präsident der Bundesnetzagentur für Flüssiggas-Terminal in der Ostsee

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich für einen schwimmenden Flüssiggas-Terminal in der Ostsee ausgesprochen. "Derzeit wird geprüft, nicht nur die Nordsee, sondern auch die Ostsee einzubeziehen", sagte Müller der Rheinischen Post. "Ein schwimmender Terminal vor Lubmin wird geprüft, hierzu laufen derzeit klärende Gespräche. Die Hinterland-Anbindung an das Pipeline-System wäre wegen Nord Stream jedenfalls da."

Türkei zu Organisation von Vierergipfel über Getreide-Exporte aus Ukraine bereit

Die Türkei hat sich bereit erklärt, einen Vierer-Gipfel zur Getreide-Ausfuhr aus der Ukraine zu organisieren. "Wenn Russland eine positive Antwort gibt, wird es einen Vier-Parteien-Gipfel in Istanbul geben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch. An den Verhandlungen beteiligt werden sollen demnach außerdem die Ukraine und die Vereinten Nationen.

Australiens neue Regierung legt deutlich ehrgeizigere Klimaziele vor

Australiens neue Mitte-Links-Regierung hat den Vereinten Nationen ehrgeizigere Emissionsziele vorgelegt. Premierminister Anthony Albanese hob am Donnerstag das Emissionsreduktionsziel des Landes für 2030 von 26 bis 28 Prozent auf nun 43 Prozent gegenüber den Emissionen von 2005 an. Er erklärte dazu, dies sei "die Grundlage für eine wohlhabende Zukunft Australiens, eine Zukunft mit sauberer und billiger Energie".

+++ Konjunkturdaten

JAPAN

Importe Mai +48,9% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Mai Defizit 2,3847 Bill JPY (PROGNOSE: Defizit 1,8 Bill JPY)

Exporte nach China Mai -0,2% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Mai +17,5% gg Vorjahr

Exporte in die USA Mai +13,6% gg Vorjahr

Exporte nach Europa Mai +10,6% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.