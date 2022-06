In einem aktuellen Anleihen-Barometer vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG erneut die Bestnote (5 Sterne) für die mit 8,50% p.a. verzinste Anleihe 2018/23 der R-Logitech S.A.M. (WKN A19WVN). Die Anleihe sei in Verbindung mit der aktuelle Rendite in Höhe von 17,64% p.a. (auf Kursbasis von 93,50% am 15.06.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 29.03.2023) "äußerst attraktiv". Die Unternehmensgruppe überzeuge laut KFM-Analysten zudem mit einem klar fokussierten und risikoaversen Geschäftsmodell.

Die von R-LOGITECH bewegten Rohstoffe und Güter sind Primär- und Sekundärprodukte, die weltweit für unterschiedlichste weitere Verwendungen und Bearbeitungen erforderlich ...

