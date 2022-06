München (ots) -Die längste "Wer weiß denn sowas?"-Staffel aller Zeiten konnte bei der Zuschauergunst im Vergleich zum Vorjahr zulegen! Die Sendung mit Moderator Kai Pflaume und den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton erreichte in der zu Ende gehenden, achten Saison durchschnittlich 3,193 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer und im Schnitt 17,7 Prozent Marktanteil (Daten bis einschließlich 14. Juni 2022). Damit konnte der Vorjahreswert sogar noch leicht übertroffen werden. Bei den 20- bis 59-Jährigen kam "Wer weiß denn sowas?" mit einem Marktanteil von durchschnittlich 12,3 Prozent exakt auf den Vorjahreswert.Seit dem 4. Oktober 2021 liefen 169 neue Folgen des erfolgreichsten werktäglichen Wissensquiz im deutschen Fernsehen. Das waren insgesamt mehr als 2.000 spannende, skurrile und oftmals überraschende Fragen, bei denen die 338 prominenten Ratefüchse um den Sieg gewetteifert haben.Morgen Abend, Freitag, 17. Juni 2022, um 18:00 Uhr, sind Veronica Ferres und Herbert Knaup noch einmal zu Gast bei "Wer weiß denn sowas?", dann verabschiedet sich das Team in die kreative Sommerpause - bevor die Sendung voraussichtlich im Herbst mit jeder Menge neuer, spannender Quizfragen und prominenten Gästen wieder durchstartet.Die meistgesehene Folge dieser Staffel lief mit den Gästen Dieter Hallervorden und Arabella Kiesbauer am 3. Januar 2022 mit 3,964 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 18,6 Prozent.Auch die ARD Quiz App erfreut sich mit rund 2,4 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern weiterhin großer Beliebtheit. Bis zu 40.000 Ratefüchse spielten pro Sendungstag bei "Wer weiß denn sowas?" über die App live mit oder bewarben sich als Gäste im "virtuellen Publikum".Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabend:"'Wer weiß denn sowas?' ist aus dem Vorabend nicht mehr wegzudenken. Kai Pflaume überrascht immer wieder aufs Neue mit kniffeligen Fragen und spannenden Rategästen - und das in unglaublichen 169 Sendungen. Ich danke dem ganzen Team für diese Energieleistung!""Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasAm Montag, 20. Juni 2022, startet "Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes in die Jubiläumsstaffel.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5249747