Die Forschung bei ROCHE hat wieder etwas auf den Deckel bekommen - erneut kam es jetzt zu einem Rückschlag. Das Alzheimer-Mittel Crenezumab hat nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Negativ ist zudem: Erst in den letzten Wochen hatte ROCHE für einen neuartigen Krebskandidaten gleich in zwei Studien Misserfolge erlitten. Keine guten Nachrichten für ROCHE, aber auch nicht für AC IMMUNE, die den Wirkstoff entwickelten und mit ROCHE zusammenarbeitet. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

