Die US-Notenbank zieht die Zinszügel stärker an. Doch hilft das, die Inflation in den Griff zu bekommen? Rob McEwen, Chairman von McEwen Mining Corp, glaubt nicht, dass die Fed die Inflation selbst mit weiteren Zinserhöhungen und einer quantitativen Straffung in den Griff bekommen kann."Das Pferd ist bereits aus dem Stall", sagte McEwen. "Die Fed hat mit ihrer expansiven Geldpolitik und den niedrigen Zinssätzen ein Monster geschaffen. Es wird eine ganze Weile dauern, das zu zähmen." McEwen sprach ...

