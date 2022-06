Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) setzt jetzt offenbar auf ein altbewährtes Erfolgsrezept: den sogenannten Cookout Classic. Dabei handelt es sich um kein neues Produkt, nein, sondern um eines, das das Management bereits im Jahre 2020 eingeführt hat. Das jedoch in diesem Sommer erneut über die Ladentheke geht, passend zur Grillsaison. Ob es dieses Produkt in seiner Form richten wird? Eine interessante Frage. Blicken wir auf die Details und die grundsätzliche Problemstellung, woran es eigentlich hapert. Beyond ...

Den vollständigen Artikel lesen ...