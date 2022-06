Hast du dir schon einmal überlegt, was bei einer Aktie das maximale Abwärtspotenzial ist? In gewisser Weise ist das für mich gleichbedeutend mit dem Risiko, das wir als Investoren tragen müssen. Wobei es nicht den einen Wert gibt, den wir hier angeben können. Die eine Aktie hat ein anderes maximales Abwärtspotenzial als die andere. Das ist unter anderem bedingt dadurch, in welchem Segment sie aktiv ist. Wie stark der Wettbewerbsvorteil ist. Oder auch, ob die allgemeine Ausrichtung zyklisch ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...