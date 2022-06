Realty Income (WKN: 899744) blickt auf 116 Meilensteine in Folge. Das Management erklärte am 14. Juni dieses Jahres, dass man die Dividende erneut anheben möchte. Von zuvor 0,247 US-Dollar pro Monat geht es nun auf 0,2475 US-Dollar. Auch wenn das erneut einem Bruchteil eines US-Cents entspricht, was wir hierzulande auch aufgrund der Wechselkurseffekte nicht wirklich merken: Es ist ein weiterer guter Schritt. Schließlich macht Realty Income als The Monthly Dividend Company seinem Namen alle Ehre. ...

