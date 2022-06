Mittlerweile bekommt auch die Apple-Aktie die wirtschaftliche Unsicherheit am Markt zu spüren - und die Analysten werden vorsichtiger. In den letzten drei Monaten haben sie ihre Schätzungen für die Gewinne von Apple im dritten Quartal um 7,8 Prozent gesenkt. Die Umsatzprognosen sind im gleichen Zeitraum um 4,2 Prozent gesunken. Die Aktie hat auch den niedrigsten Anteil an Kaufempfehlungen seit mehr als einem Jahr. Aktuell empfehlen nur noch 36 von 48 Experten die Apple-Papiere zum Kauf. Das durchschnittliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...