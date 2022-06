Hannover (www.anleihencheck.de) - Das aktuelle Marktumfeld bestehend u.a. aus weiterhin anziehenden Teuerungsraten, sich zumindest mehrenden Vorzeichen für eine drohende Rezession und einer EZB, die an der Zinsschraube drehen wird sowie aus den expansiven geldpolitischen Maßnahmen aussteigt, hat dazu geführt, dass wir seit unserer letzten Ausgabe des Covered Bond & SSA View vor zwei Wochen nur drei Neuemissionen am EUR-Benchmark Covered Bond-Markt gesehen haben, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...