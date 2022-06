The following instruments on XETRA do have their first trading 16.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.06.2022Aktien1 KYG5897M2243 Marwyn Value Investors Ltd.2 GB00BPQDJM21 SpaceandPeople PLC3 GB0003656021 Baillie Gifford China Growth Trust PLC4 VGG7223M1005 Premier African Minerals Ltd.5 US13089P5070 Calithera Biosciences Inc.6 CA40054T1075 G2 Energy Corp.7 FR001400AJ45 Michelin8 CA42982U2065 Highbank Resources Ltd.9 US7091028008 Pennsylvania Real Estate Investment Trust10 NO0012548819 Sikri Holding ASAAnleihen/ETF1 XS2484016642 Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch]2 DE000A3K5HD7 Metalcorp Group S.A.3 AT0000A2YBY4 Bausparkasse Wüstenrot AG4 US500631AW65 Korea Electric Power Corp.5 DE000HLB74L7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale6 DE000HLB74Y0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB7374 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 IE000PJL7R74 Invesco MSCI EM ESG Climate Paris Aligned UCITS ETT