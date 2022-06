Bern (ots) -Die zweite Staffel der Schweizer Kult-Soap "Lüthi und Blanc" ist ab sofort auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Auch in dieser Staffel dreht sich alles rund um die von Heuchlereien, Lügen und Geheimnissen geprägten Schicksale der Familien Lüthi und Blanc.Nachdem die erste Staffel von "Lüthi und Blanc (https://www.playsuisse.ch/detail/991370?locale=de)" bereits seit Februar 2022 auf Play Suisse verfügbar ist, folgt nun die zweite Staffel der Erfolgsserie. Im Zentrum stehen die von Liebe, Hass und Neid geprägten Familiengeschichten rund um den eigenwilligen Schokoladefabrik-Chef Jean-Jacques Blanc. Mit dieser zweiten Staffel wird der reichhaltige Katalog auf Play Suisse um ein weiteres Kapitel Schweizer TV-Geschichte reicher.Produziert wurde die SRF-Kult-Soap von Peter-Christian Fueter ("Schellen-Ursli" 2015, "Grounding" 2006, "Reise der Hoffnung" 1990) der C-Films AG. Regie der zweiten Staffel führten Markus Fischer ("Die schwarze Spinne" 2022), Tobias Ineichen ("Jimmie" 2008), Bernard Weber ("Der Klang der Stimme" 2018) und Walter Weber ("Tatort - Zwei Leben" 2017). Verantwortlich für das Drehbuch waren Katja Früh ("Verliebte Feinde" 2013) und Christa Capaul ("Usfahrt Oerlike" 2015). In den Hauptrollen sind erneut Hans Heinz Moser (Jean-Jacques Blanc), Linda Geiser (Johanna Blanc), Isabelle von Siebenthal (Catherine Lüthi) und Gilles Tschudi (Michael Frick) zu sehen.Die 39 Episoden der zweiten Staffel von "Lüthi und Blanc" sind ab heute auf Play Suisse verfügbar. In Schweizerdeutsch mit italienischen, französischen und deutschen Untertiteln. Die zweite Staffel der Erfolgsserie wurde zum ersten Mal am 27. August 2000 im Schweizer Fernsehen gezeigt. Die wöchentlich ausgestrahlte Kult-Soap erreichte durchschnittlich über 650'000 Zuschauer:innen und gehörte bis zu ihrer Absetzung im Jahr 2007 zum festen Bestandteil des Schweizer Fernsehprogramms.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100891111