An der deutschen Börse notiert das Wertpapier von New Work zur Stunde leichter. Der jüngste Kurs betrug 122,60 Euro. Die Aktie von New Work verzeichnet derzeit einen Abschlag von 3,01 Prozent. Sie hat sich um 3,80 Euro gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verschlechtert.

