DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Joh. Friedrich Behrens AG i. I.: Zweite Abschlagsverteilung im Rahmen des Insolvenzverfahrens in Q3/2022 erwartet.



16.06.2022 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Joh. Friedrich Behrens AG i. I.: Zweite Abschlagsverteilung im Rahmen des Insolvenzverfahrens in Q3/2022 erwartet. Ahrensburg, 16. Juni 2022 - Die Joh. Friedrich Behrens AG i. I. gibt bekannt, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens ein weiterer nachträglicher Prüfungstermin im schriftlichen Verfahren mit Prüfungsstichtag 19. Juli 2022 vom zuständigen Amtsgericht angesetzt wurde. Damit wird allen Gläubigern die Möglichkeit eingeräumt, weitere Forderungen zur Insolvenztabelle anzumelden und an der zweiten Abschlagsverteilung teilzunehmen. Die zweite Abschlagsverteilung wird im Anschluss an den nachträglichen Prüfungstermin in der zweiten Hälfte des dritten Quartals 2022 stattfinden. Die Behrens AG i. I. und der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger, die One Square Advisory S.à.r.l., werden zur Höhe und zum weiteren Verfahren der Abschlagsverteilung noch gesondert informieren.

Joh. Friedrich Behrens AG i. I.

Bogenstraße 43 - 45

22926 Ahrensburg

Internet: www.behrens.ag

16.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de