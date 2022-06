Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt verbleibt auch nach der EZB-Sitzung vergangenen Donnerstag in einer defensiven Haltung, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA // Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Ähnlich sehe dies auch in anderen Währungsgebieten aus, wie es am Beispiel der Ersten Abwicklungsanstalt (Ticker: ERSTAA) ersichtlich werde: Geplant gewesen sei die Begebung einer USD-denominierten Benchmarkanleihe mit zweijähriger Laufzeit, aufgrund des volatilen Marktumfeldes habe sich der Emittent für eine Verschiebung entschieden. Dennoch konnten wir seit unserer letzten Ausgabe vom 1. Juni einige Deals im Detail betrachten, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten, so die Analysten der NORD/LB. ...

